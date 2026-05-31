Salvini: si vota nell’autunno del 2027. Vannacci? Nessuno aiuti sinistra

Roma, 31 mag. (askanews) – “Non parlo di persone, ma di idee, di valori e programmi comuni. Spero che nessuno aiuti la sinistra a vincere attaccando continuamente governo maggioranza così si fa il gioco di Schlein e Conte”. Lo afferma il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini rispondendo, in una intervista al Giornale, a una domanda su quale sarà il collocamento di Futuro nazionale di Roberto Vannacci.

E Salvini dove sarà dopo le elezioni Politiche del 2027? “Lo decideranno gli italiani – risponde – come sempre da quando faccio politica”, anche su un suo eventuale ritorno al Viminale “lo decideranno gli italiani col loro voto nell’autunno 2027, a me non spaventa nessuna sfida”. Per quanto riguarda la riforma della legge elettorale “a me e alla maggioranza degli italiani interessa una legge che permetta a chi vince le elezioni, chiunque sia, di governare cinque anni senza inciuci. Lascio ai tecnici e ai giuristi le scelte migliori per arrivare a questo obiettivo”, conclude.