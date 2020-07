Salvini: “Spero di chiudere tutti i campi rom con lucchetto” – Video

Roma ,2 lug. (Adnkronos) – “Questo non è il primo, né sarà l’ultimo campo rom che visito, sperando di chiuderli tutti con il lucchetto”. Lo dice Matteo Salvini, parlando con i giornalisti, dopo aver visitato il deposito Atac della Magliana, a Roma, confinante con un campo rom (). Per il leader della Lega a Roma “va fatto quello che hanno fatto i sindaci della lega in altre città, garantire i diritti a chi li ha, chiedendo il rispetto delle regole, verificando ad esempio se i bambini vanno a scuola”. “Se io fossi il sindaco – conclude – chi ha la frequenza scolastica va bene, chi non ce l’ha allora via la patria potestà”.