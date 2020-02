Salvini vede Mattarella “Con Conte l’Italia non riparte”

ROMA (ITALPRESS) – “Questa squadra di governo non e’ adatta a gestire la normalita’, figuriamoci l’emergenza. Noi vogliamo che l’Italia riparta, ma con Conte non lo fa”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in conferenza stampa alla Camera sugli effetti dell’emergenza coronavirus.

“La Lega c’e’ per accompagnare il Paese fuori dal pantano, per accompagnare il Paese al voto”. Con i governatori “siamo d’accordo che bisogna tornare alla normalita’ con le riaperture e il rilancio dell’economia. E’ necessario pero’ che il governo abbia voce chiara e univoca”. Al Quirinale “portero’ le richieste delle categorie produttive perche’ siamo preoccupati dei danni economici”.

(ITALPRESS).

