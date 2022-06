Salvo Iavarone eletto vicepresidente della Cim, la Confederazione degli Italiani nel Mondo

Salvo Iavarone è stato eletto vicepresidente della Cim, la Confederazione degli Italiani nel Mondo, il cui XIII Congresso internazionale si è svolto all’Avana nei giorni 31 maggio, 1° e 2 giugno scorsi. Al Congresso nella capitale cubana hanno partecipato delegati e delegate provenienti da 33 paesi del mondo. Il tema del Congresso è stato “L’impresa, il lavoro e la cultura italiana portatori di sviluppo e di pace”. Al Congresso hanno partecipato, si legge in una dell’agenzia 9 Colonne, “rappresentanti del Governo italiano, del Parlamento, degli Enti pubblici e locali, politici esteri di origine italiana, esponenti del mondo della cultura, dell’industria, dell’economia, dello spettacolo e i delegati in rappresentanza delle duemila Associazioni aderenti alla Cim, attiva in 32 Nazioni”.

Intervistato dalla Rai, Salvo Iavarone ha ricordato che “gli italiani nel mondo costituiscono un valore aggiunto per la nostra Patria. Sono importantissimi per noi. E non ci dimenticano. Siamo noi, tante volte, come Patria, come istituzioni, come popolo, a trascurarli”. “Con duemila associazioni nel mondo – ha continuato Iavarone -, la Cim rappresenta un network incredibile. Adesso stiamo studiando in particolare come promuovere il cosiddetto turismo di ritorno: un turismo che fa leva sul desiderio, da parte delle comunità italiane all’estero, di riappropriarsi della propria identità e della bellezza delle proprie radici”.