Salvo Nastasi si insedia alla presidenza della Siae

Salvo Nastasi lascia il ministero della Cultura e si insedia ufficialmente alla presidenza della Siae, la Società Italiana Autori e Editori. Avvocato esperto in legislazione dei beni culturali, percorre una carriera rapidissima tutta all’interno della pubblica amministrazione. Vi entra a 27 anni, assunto dopo aver vinto il concorso. Due anni dopo è già dirigente e, dal 2002 al 2004, è vice capo dell’Ufficio legislativo del ministero della Cultura. Dal 2004, per 11 anni, è direttore generale Spettacolo dal vivo e riveste compiti di commissario in importanti istituzioni pubbliche (Teatro San Carlo di Napoli, Arena di Verona, Maggio Musicale Fiorentino). Lavora con cinque ministri di Governi diversi: Sandro Bondi, Giancarlo Galan, Lorenzo Ornaghi, Massimo Bray e Dario Franceschini, che nel 2019 lo nomina segretario generale.