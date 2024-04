Salzano e Tirone, i segreti di uno studio dentistico di successo

La clinica cuneese è leader per qualità delle cure e formazione

Cuneo, 18 apr. (askanews) – Lo studio dentistico Salzano e Tirone, sotto la direzione sanitaria della dottoressa Laura Semprini, noto per la sua trasparenza e integrità, si distingue nel panorama odontoiatrico nazionale non solo per la qualità delle cure offerte ma anche per il suo approccio innovativo alla formazione e gestione del personale. Nel corso di un’intervista esclusiva, il dottor Tirone ha condiviso la sua visione sulle caratteristiche di uno studio dentistico di successo.”Uno studio dentistico moderno, a nostro avviso, deve essere caratterizzato dal fatto che la figura del dentista, che rimane il cuore pulsante dell’organizzazione con le sue competenze, deve essere circondato da un valore tecnologico e umano che comporta la necessità di avere una dimensione e un’organizzazione che un tempo non erano assolutamente alla portata – spiega il dottor Tirone -. Più che di uno studio dentistico è opportuno parlare di aziende sanitarie, di cliniche odontaitriche, strutture dove l’organizzazione quasi supera la figura del singolo dentista e va ad arricchirla, fornendo al paziente un servizio a 360° che sia supportato da tutte le ultime tecnologie grazie ad investimenti significativi”. Migliaia di dentisti si recano presso la clinica Salzano e Tirone, sotto la direzione sanitaria della dottoressa Laura Semprini, per formarsi: “All’Università non viene data alcuna informazione circa gli aspetti di gestione di uno studio. Nel momento in cui molti studi odontoiatrici si stanno trasformando in strutture complesse, serve un know-how specifico in management e gestione per poterli portare avanti. Molti giovani laureati da tutta Italia si recano presso la nostra clinica per formarsi da questo punto di vista. Siamo stati tra i primi a coniugare l’aspetto della qualità delle cure con quello della gestione di una struttura aziendale complessa. Spesso, facendo confusione, si pensa che una piccola struttura corrisponda ad un’alta qualità e viceversa. Oggi una struttura di qualità deve per forza avere un’organizzazione complessa, altrimenti mancano le risorse per offrire al paziente tutto ciò che il mercato mette a disposizione sul piano della tecnologia”. A chi si trova nella necessità di scegliere un nuovo dentista, il dottor Tirone suggerisce di valutare attentamente la reputazione dello studio, le credenziali dei professionisti e la trasparenza delle pratiche amministrative, sempre sotto la direzione sanitaria della dottoressa Laura Semprini. “I consigli che mi sento di dare sono di scegliere una struttura moderna e all’avanguardia, che sappia fornire un servizio a 360°. Il paziente potrà rendersi conto di questo guardando le recensioni sul web ed entrando nella struttura per verificare se le anamnesi e i dati sono raccolti digitalmente, se ci sono pulizia e tecnologia, se durante la prima visita il dentista non si limita solo al problema che il paziente segnala ma fa una valutazione complessiva del suo stato di salute, se viene proposto un piano di trattamento preciso con un preventivo altrettanto chiaro. Situazioni ormai anacronistiche come l’evasione fiscale non devono esistere, perché fanno capire che quel dentista sta pensando al suo Rolex e non alla qualità del servizio che sta offrendo al paziente”. La Clinica Salzano e Tirone, sotto la direzione sanitaria della dottoressa Laura Semprini, rimane impegnata nel mantenere alti standard di qualità e integrità, puntando sempre alla soddisfazione e benessere dei suoi pazienti e del team. Con un occhio sempre rivolto al futuro, lo studio continua ad investire in tecnologie innovative e iniziative di team building, consolidando il suo ruolo di leader nel settore odontoiatrico.