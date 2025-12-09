Samuele Ciambriello confermato portavoce della Conferenza dei Garanti dei detenuti

“La Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, riunitasi oggi in assemblea a Napoli, ha eletto per la seconda volta, con 61 voti, Samuele Ciambriello, come proprio portavoce, per il biennio 2025-2027. L’assemblea si è svolta in modalità mista nella sala multimediale del Consiglio regionale della Campania. La votazione ha avuto luogo a scrutinio palese. Di 99 Garanti di regioni e province autonome, di comuni aventi diritto, in 67 hanno espresso la propria preferenza in presenza, per delega o da remoto, di cui 6 astenuti tra cui lo stesso Ciambriello”. Lo comunica una nota diffusa nel pomeriggio. “Con spirito di collaborazione, insieme all’intero coordinamento della conferenza lavoreremo per rappresentare collegialmente ed efficacemente la funzione di garanzia che esercitiamo – ha affermato Ciambriello -. È la Costituzione il baluardo del nostro agire da Autorità indipendente. La politica aiuta, coopera ma non detta regole alle istituzioni di garanzia, per la difesa delle persone private della libertà personale, non solo in carcere. Con un atteggiamento di dialogo e di relazioni efficaci lavoreremo con, il Ministero della Giustizia, Dap,il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità, Ufficio del Garante Nazionale e la comunità del terzo settore e dei cappellani delle carceri, insieme alla comunità dei detenenti e dei detenuti”.

Operatore del privato sociale, fondatore della Cooperativa “L’Agorà” per detenuti, presidente dell’associazione “La Mansarda” che si occupa dal 1989 dei minori a rischio e delle comunità d’accoglienza per minori, è stato eletto per la prima volta Garante dal Consiglio regionale della Campania nel 2017 ed è stato confermato nel febbraio del 2023. Docente universitario, scrittore, giornalista e Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Campania, Ciambriello succede a Stefano Anastasìa, Garante del Lazio, Portavoce della Conferenza dal 2018 ad oggi.

La Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, istituita presso la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, rappresenta gli organismi di cui si sono dotati regioni ed enti locali, in base alla legislazione nazionale e regionale. Il Regolamento della Conferenza attribuisce al proprio Portavoce il compito di convocare l’Assemblea almeno tre volte l’anno, di presiedere il Coordinamento nazionale della Conferenza e di rappresentare la Conferenza nelle relazioni esterne, nei rapporti con i soggetti istituzionali e i mass media, esprimendo sia autonomamente sia su mandato dell’Assemblea le valutazioni e le posizioni della Conferenza stessa. Secondo il Regolamento, è comunque fatta salva l’autonomia del singolo Garante nel rilasciare dichiarazioni a titolo personale e nell’incontrare soggetti istituzionali su questioni relative al proprio mandato. Il Portavoce svolge la propria attività a titolo gratuito, come tutte le cariche della Conferenza.