San Carlo, l’ex ad Rai Fuortes verso la nomina a sovrintendente

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, come presidente della Fondazione Teatro di San Carlo, nel consiglio di indirizzo in programma alle ore 13 indicherà l’ex ad Rai, Carlo Fuortes, come sovrintendente del San Carlo di Napoli. Alla seduta, oltre ai consiglieri che voteranno la proposta, partecipano rappresentanti di Ministero, Regione e Città Metropolitana. Una volta designato il nome del prescelto toccherà al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ratificare l’indicazione del nuovo sovrintendente ed emanare il decreto apposito.