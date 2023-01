San Francesco di Sales, incontro Ucsi ad Acerra con il vescovo Di Donna

Stamattina nella Biblioteca Diocesana di Acerra, in occasione della festività liturgica di San Francesco di Sales (24 gennaio), Vescovo, Dottore della Chiesa e Patrono dei Giornalisti, promosso dall’Ucsi Campania in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania e la Diocesi di Acerra, si è tenuto il convegno (valido per la formazione continua dei giornalisti) dal titolo: Il messaggio del Papa per la Giornata delle comunicazioni sociali: la sfida della comunicazione e le nuove frontiere della deontologia professionale.

Al convegno sono intervenuti: Antonio Pintauro, Giornalista, Consigliere UCSI Campania; Ottavio Lucarelli, Giornalista; Guido Pocobelli Ragosta, Presidente UCSI Campania, Vicecaporedattore Tgr Campania; Don Tonino Palmese, Presidente Fondazione Pol.i.s; Assistente ecclesiatico Ucsi CAmpania; Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra, Presidente della Conferenza Episcopale Campana.

L’evento è stato occasione anche per la cerimonia della consegna delle tessere UCSI Campania a neo soci: Antonio Boccellino, Filomena Brancaccio, Rosa Ciotola, Chiara del Gaudio, Antonio Falcone, Nello Fontanella, Antonella Fusco, Massimo Iaquinangelo, Stefania Monfrecola, Emanuela Scotti.