San Gennarello di Ottaviano, intitolato a Piero Angela l’istituto comprensivo della dirigente Iolanda Nappi

Dopo il Piemonte, il Lazio e l’Emilia Romagna anche la Campania ha la sua scuola intitolata a Piero Angela.

È successo a San Gennarello di Ottaviano dove l’omonimo plesso ha cambiato nome ed è diventato ufficialmente la prima scuola in Campania ad essere intitolata al celebre giornalista e saggista italiano scomparso il 13 agosto 2022 all’età di 93 anni.

Particolarmente suggestiva ed emozionante la cerimonia ufficiale fortemente voluta dalla dirigente scolastica Iolanda Nappi che fin dal primo momento ha creduto in questo nuovo progetto di rilancio dell’istituto coinvolgendo l’intera platea scolastica.

“È una giornata storica per tutti noi – spiega la dirigente Nappi – questa scuola fino ad ora non aveva un’identità nominale ed oggi ha recuperato alla grande dedicandola ad una delle menti più creative ed innovative del panorama scientifico. Un’identità nominale a cui si aggiunge quella valoriale se si considera che sono stati proprio gli alunni del plesso a volere questa intitolazione, affascinanti dal personaggio ma anche dall’uomo eccezionale che era Piero Angela”.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Biagio Simonetti, l’assessore all’istruzione Virginia Nappo e l’assessore regionale alla scuola Lucia Fortini.

Tra gli ospiti presente anche lo scrittore e amico di Piero Angela, Massimo Polidoro, che, prima della cerimonia di intitolazione ha interagito con gli studenti dell’istituto comprensivo rispondendo alle loro domande ispirate al rapporto con Piero Anfelo venuto fuori nel libro “La meraviglia del tutto”.

“Un’emozione grandissima visura con partecipazione e coinvolgimento – spiega Massimo Polidoro – Ricordare l’amico Piero è ogni volta un tributo alla sua memoria ma anche la piena consapevolezza di aver avuto al nostro fianco una figura eccezionale di cui tutti noi dobbiamo fare tesoro”.