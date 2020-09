San Gennaro, Festa in tempo di Covid: termoscanner e solo 200 accessi in Duomo

Ingressi scaglionati e consentiti solo a chi era munito di invito, misurazione della temperatura: non c’è la folla solita di ogni anno per la festa di San Gennaro, patrono di Napoli e della Campania, in tempi di misure anti Covid-19. I controlli sono stati effettuati ai varchi allestiti prima e dopo la parte centrale di via Duomo. Sul sagrato della chiesa cattedrale, sono state allestite 300 posti a sedere per consentire ai fedeli che, nei giorni precedenti ne hanno fatto richiesta, di assistere alla celebrazione, attraverso due maxischermi allestiti sulle scale. In Duomo ammesse solo 200 persone, numero che comprende, oltre ai fedeli, anche i celebranti, il coro, la Deputazione di San Gennaro e le autorita’ civili. Divieto assoluto di assembramenti e obbligo di mascherina all’interno del Duomo, dove sono state effettuate le operazioni necessarie di sanificazione. All’interno, quest’anno, sono stati allestiti anche 100 posti nella Basilica di Santa Restituta e un maxischermo.