San Gennaro, il cardinale Sepe: Troviamo insieme la via per uscire dalla crisi più forti

La pandemia da coronavirus “apre per Napoli un capitolo tutto nuovo e di prospettiva. Oggi tocca a noi trovare insieme la via per uscire da questa crisi più forti e a testa alta, così come a testa alta abbiamo affrontato la prima parte di questa emergenza, testimoniando spirito di sacrificio, senso di responsabilità, compostezza e anche generosità”. Lo ha detto l’arcivescovo di Napoli, cardinale Crescenzio Sepe, nell’omelia pronunciata in occasione della cerimonia per la festività di San Gennaro nel Duomo. “Questo – ha aggiunto – deve essere il nostro primo impegno come cristiani e come cittadini messi di fronte a una prova tanto drammatica quanto inattesa. Del resto, troppi focolai sono ancora attivi e i tempi per un vaccino non sono vicinissimi, per cui oltre gli aspetti sanitari sono sempre più evidenti i segni di uno sconvolgimento socio-economico pericoloso perché nuovo”. Il cardinale Sepe ha ricordato che “la lunga chiusura di aziende e negozi con il calo dei consumi dei mesi scorsi ha messo in ginocchio l’economia, anche a Napoli e in Campania. Abbiamo visto crescere, in una realtà già critica, nuove fasce di povertà, mentre i poveri sono diventati più poveri. Ancora una volta, Napoli è stata interpellata e ha dimostrato la grandezza del suo cuore, mettendo in campo la sua umanità oltre che la sua capacità reattiva e generosa, come quella messa a servizio dei contagiati dal mondo socio-sanitario con sacrifici personali, professionalità e dedizione assoluta”.