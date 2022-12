San Gennaro, il miracolo di dicembre in diretta su Canale 21

Venerdì 16 dicembre, dalle 8:45, si rinnova l’appuntamento di Napoli e dei devoti di tutto il mondo con il Prodigio della liquefazione del Santo Patrono di Napoli in diretta su Canale 21. È il terzo appuntamento dell’anno, il Miracolo di dicembre. Dopo i prodigi di maggio e settembre, Canale 21 trasmetterà in diretta l’attesa della liquefazione del Sangue di San Gennaro. Nel Duomo di Napoli l’apertura della cassaforte che nella Cappella del Tesoro custodisce il Sangue del Martire. Dalle 6:30, con il VG21 Mattina, i primi collegamenti dalla Cattedrale che apre le porte e accoglie i fedeli che si recano da San Gennaro. Alle ore 7:30 Santa Messa dalla Casa di Loreto e poi notizie e approfondimenti in attesa delle 9, momento solenne dell’apertura della Cassaforte. Il solenne rito si svolgerà dall’altare della Reale Cappella, con l’auspicio di applaudire il festoso sventolare di fazzoletti bianchi che annuncia il compiersi del Miracolo. Tale prodigio si rinnova dal 16 dicembre 1631 quando San Gennaro “fermò” la lava che dal Vesuvio si dirigeva minacciosa verso Napoli. Continua la programmazione religiosa ogni giorno su Canale 21. Tutte le mattine, alle ore 7:30, la Santa Messa in diretta dal Santuario di Loreto. Grande attesa per la Notte di Natale: sabato 24 dicembre, dalle 23:45, trasmetteremo la Santa Messa di Mezzanotte dalla Chiesa della Pietà dei Turchini a Napoli. Il 31 dicembre, dalle 17:45, il Te Deum di ringraziamento per l’anno civile trascorso.