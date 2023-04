San Gennaro, primo fumetto sulla vita e i miracoli del santo: domani la presentazione nel Museo del Tesoro

È dedicato al Tesoro di San Gennaro e alla vita del Santo Patrono il nuovo libro a fumetti con la sceneggiatura di Alessandro Di Virgilio e i disegni di Benedetta Baroni dal titolo “San Gennaro. Il patto è il sangue“, in uscita per la casa editrice Kleiner Flug, che sarà presentato domani, giovedì 20 aprile alle ore 18.30, nel cortile del Museo del Tesoro di San Gennaro (via Duomo 149 – Ingresso libero).

L’evento, realizzato dal Museo del Tesoro di San Gennaro in collaborazione con Scuola Internazionale di Comics di Firenze, rientra nel programma del COMIC(ON)OFF, la rassegna dedicata agli incontri con fumettisti, scrittori, illustratori, attori e musicisti che, in diversi spazi culturali della città, accolgono il pubblico durante le settimane che precedono e seguono l’arrivo del COMICON, il festival Internazionale della Cultura Pop in programma quest’anno presso Mostra d’Oltremare (28 aprile al 1° maggio).

Alla presentazione del volume interverranno, insieme agli autori, Alessio D’Uva, fondatore e direttore editoriale di Kleiner Flug e direttore della Scuola Internazionale di Comics di Firenze, Riccardo Imperiali di Francavilla, Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, Francesca Ummarino, direzione Museo del Tesoro di San Gennaro e Ilaria D’Uva, amministratore delegato di D’Uva S.r.l. azienda gestore del Museo del Tesoro di San Gennaro.

L’incontro sarà accompagnato dalla performance musicale dal vivo di Alfonso (Fofò) Bruno, Fulvio di Nocera e Chiara Carnevale.

In occasione della presentazione saranno esposte alcune tavole del libro che sarà disponibile presso il bookshop del Museo e sarà successivamente in vendita durante il Comicon alla Mostra D’Oltremare e nelle maggiori librerie d’Italia.

“San Gennaro. Il patto è il sangue” è stato realizzato per il Tesoro di San Gennaro con l’intento di divulgare, far conoscere e avvicinare sempre di più le giovani generazioni al culto e alla vita di San Gennaro. Una storia appassionante, adatta a grandi e piccoli, che parte dal passato, narra il presente e si affaccia verso un immaginario futuro, raccontando le vicissitudini della incredibile vita di San Gennaro e dei prodigi che opererà, fino a farlo diventare santo e ad essere venerato.

Il racconto di Alessandro Di Virgilio e le illustrazioni di Benedetta Baroni partono descrivendo Dragonzio, governatore della Campania, che cerca in tutti i modi di far uccidere Publio Fausto Gennario, vescovo di Maleventum, con l’accusa di essere cristiano e di fare proselitismo. I tentativi del proconsole finiscono tutti a vuoto, almeno fino a quando non riesce a catturare Gennaro e affidarlo al boia. Con la sua cieca ostinazione Dragonzio consegnerà alla storia ciò che più temeva: una guida per la nuova nascente religione.

Un nuovo modo per raccontare ed esplorare il ricchissimo immaginario della storia del Santo Patrono, affidando al linguaggio universale dell’illustrazione e del fumetto il compito di trasmettere a un pubblico sempre più ampio e giovane la vita e la conoscenza del culto di San Gennaro, insieme a l’inestimabile patrimonio di arte e cultura che lo lega in maniera imprescindibile alla sua città.

Gli autori

Nata nel 1999, Benedetta Baroni è disegnatrice e studentessa di Storia all’Università di Bologna. Si è diplomata in fumetto alla Scuola Internazionale di Comics di Firenze. Ha illustrato il volume San Gennaro – il patto è il sangue edito da Kleiner Flug. Ha partecipato come illustratrice ai volumi antologici Oltre la Collina – immagini da Spoon River e Cantine a fumetti volumi 1-2. Collabora con la rivista di fantascienza Specularia e altre realtà di autoproduzione. Attualmente sta sviluppando vari progetti nel campo del fumetto e della pittura, tra i quali il volume a fumetti Tutta Donna, e un volume di divulgazione per la Fondazione Istituto Liszt.

Alessandro Di Virgilio, napoletano, vive e lavora in un paese della Sabina. Ha scritto e scrive per Star Comics, Becco Giallo, NPE, Tunué, Primiceri, Passenger Press, Round Robin, Ed. Inkiostro, Noise Press. Per il mercato delle edicole ha realizzato, per Il Giornalino delle Ed. San Paolo, la serie I racconti della Plaide. Attualmente pubblica, sui settimanali dell’Editoriale Auera, Lanciostory e Skorpio, storie autoconclusive e miniserie. Per la SBE ha realizzato l’adattamento a fumetti del romanzo noir Il metodo del Coccodrillo del giallista napoletano Maurizio de Giovanni. Ha vinto nel 2011 il Premio Giancarlo Siani con E lui che mi sorride (Ed. Round Robin), nel 2012 il Premio Santa Barbara nel mondo con ThyssenKrupp – Morti Speciali SpA (Ed. Becco Giallo) e nel 2013 il Premio Serravalle Noir col fumetto L’amore malato. San Gennaro – Il Patto e il Sangue (ed. Kleiner Flug), in collaborazione con il Museo del Tesoro di San Gennaro è il suo ultimo lavoro. Ha in preparazione, per il 2023, nuove uscite per la Shockdom e la Green Moon Comics.

Scheda del libro

“SAN GENNARO. IL PATTO È IL SANGUE”

di Alessandro Di Virgilio e Benedetta Baroni

Ed. Kleiner Flug (aprile 2023)

Sceneggiatura ALESSANDRO DI VIRGILIO

Disegni e colori BENEDETTA BARONI

Copertina BENEDETTA BARONI

Impaginazione e lettering FILIPPO ROSSI

64 PAGINE A COLORI

Costo € 14