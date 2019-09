San Gennaro, Sepe: Come convincere i giovani a non lasciare Napoli?

“C’e’ da domandarsi, come salvare i nostri giovani? Come convincerli a non lasciare Napoli e il Sud come hanno fatto quei circa 70mila giovani emigrati nel 2017? Quale futuro per loro e per la comunita’?”. E’ uno dei passaggi che il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, ha pronunciato durante l’omelia per la solennita’ di San Gennaro, patrono della citta’. “Di fronte a noi, piu’ che mai, vi e’ il dovere di prendere atto che ogni misura non adottata per contrastare il male si trasforma in una misura in suo favore – ha affermato – in un lasciapassare che rende complice e colpevole chiunque abbassi la guardia per incapacita’ o ignavia, o anche per semplice miopia se non per irresponsabilita’”. “Il lavoro negato, l’istruzione mancata, i servizi sociali inadeguati e il diritto alla salute insoddisfatto – ha aggiunto – significano dar via libera a tutto cio’ che alimenta le organizzazioni criminali ed e’ contro la persona e il futuro di questa citta’”. “Non a caso – ha concluso – proprio i giovani vengono a trovarsi sotto tiro, e’ da qui che prende avvio quello che negli obiettivi del malaffare e di ogni tipo di camorra vecchia e nuova, e’ l’attacco mirato e continuato su Napoli”.