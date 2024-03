San Gennaro, tre collari: i gioielli della devozione. Si presenta la mostra curata da Laura Giusti

La Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro si svolgerà giovedì 14 marzo alle ore 11 al Museo del Tesoro di San Gennaro la presentazione della mostra “Tre Collari. I gioielli della devozione” a cura di Laura Giusti. “Un legame inscindibile tra arte, storia e fede: gli splendidi collari di San Gennaro e di San Vincenzo Ferrer, storico protettore del rione Sanità, saranno esposti per la prima volta insieme, per raccontare forme e segnali di differenti tipi di culto e narrare la storia di due santi veneratissimi a Napoli.

Interverranno Mons. Vincenzo De Gregorio, Abate Prelato della Cappella del Tesoro di San Gennaro; Mons. Adolfo Russo, già Direttore del Museo Diocesano di Napoli; Riccardo Imperiali di Francavilla, Deputazione Cappella del Tesoro di San Gennaro; Francesca Ummarino, Direttrice del Museo del Tesoro di San Gennaro; Laura Giusti, Curatrice del Museo del Tesoro di San Gennaro; Ilaria D’Uva, Ceo D’Uva srl.

In occasione della presentazione sarà illustrata la ricerca scientifica di Laura e Paola Giusti sulla storia dei tre collari, raccolta nel catalogo dedicato alla mostra, con approfondimenti inediti e preziose testimonianze del passato della città.