San Giorgio a Cremano, ex consigliere comunale gambizzato

Un ex consigliere comunale di San Giorgio a Cremano, Giuseppe Curcio, 35 anni, è stato ferito nella tarda serata di ieri da colpi d’arma da fuoco alle gambe nei pressi della sua abitazione nel centro vesuviano. L’uomo, imprenditore, è stato condotto all’Ospedale del Mare da un parente e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Da una prima ricostruzione, sembra che un’auto con a bordo due persone si sia avvicinata a Curcio che stava rientrando a casa quando, dal lato passeggero, sarebbero stati esplosi dei colpi di arma da fuoco. Curcio è stato consigliere comunale a San Giorgio a Cremano dal 2012 al 2015 in una lista civica che appoggiava il centrosinistra. Sull’episodio indagano gli agenti del Commissariato della Polizia di Stato di San Giorgio a Cremano. Il sindaco Giorgio Zinno esprime solidarietà per l’episodio di cui è stato vittima l’ex consigliere e confida nel lavoro delle forze dell’ordine.