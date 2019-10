San Giorgio a Cremano, incendiato lo scooter del sindaco

Ignoti hanno incendiato lo scooter dell sindaco di San Giorgio a Cremano (Na), Giorgio Zinno. A renderlo noto, con un comunicato, e’ lo stesso primo cittadino. “Ieri notte, all’una e trenta – scrive – ignoti si sono introdotti nel parco privato in cui vivo con molte altre famiglie e hanno incendiato il mio motorino, un altro che era a fianco e un’auto. Ai proprietari di queste ultime esprimo il mio dispiacere per quanto accaduto. Sembra purtroppo chiaro che l’incendio sia doloso e che vi sia da parte di qualcuno la voglia di intimidirmi. Ho piena fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine. Io non ho paura – aggiunge – io continuero’ a camminare a testa alta nella citta’ che amo e la cui amministrazione i sangiorgesi mi hanno affidato. I vigliacchi che hanno compiuto questo gesto sono persone non degne della nostra comunita’ civile e devono avere ben chiaro che non faremo mai un passo indietro sulla strada della legalita’ e della tutela dei diritti dei cittadini. La nostra e’ una comunita’ di persone perbene che mai si pieghera’ a logiche perverse”.