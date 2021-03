San Giorgio a Cremano, tablet gratuiti per le famiglie in difficoltà

L’amministrazione di San Giorgio a Cremano, guidata dal sindaco Giorgio Zinno, attraverso l’assessore alle Politiche Sociali Giuseppe Giordano mette in campo progetti e risorse a sostegno dei cittadini meno fortunati. “Sono stati consegnati, alla presenza del dirigente scolastico Enzo De Rosa, del responsabile della cooperativa Bambù, Giampaolo Gaudino e del dirigente alle Politiche Sociali Michele Ippolito – si legge in una nota diffusa dal Comune -, 6 tablet ad altrettante famiglie in difficoltà, nell’ambito del progetto educativo “Perifelicittà”, destinato ai minori appartenenti alle fasce svantaggiate. Un progetto, grazie al quale è stato dato sostegno, ogni anno, a 15 ragazzi appartenenti alle scuole primarie e secondarie di primo grado, tra i 5 e i 14 anni, con l’obiettivo di integrare i bambini appartenenti a famiglie “svantaggiate” e contribuendo a rinsaldare i legami fiduciari e la collaborazione tra scuola, famiglie e istituzioni”. La consegna dei tablet è l’epilogo di un progetto che inizialmente prevedeva un sostegno economico alle famiglie svantaggiate affinchè i bambini, segnalati sia dalle scuole che dai servizi sociali, avessero accesso ad attività sportive ed educative extrascolastiche; tuttavia, visto il particolare momento storico e l’impossibilità di realizzare tali iniziative a causa della pandemia, si è ritenuto opportuno utilizzare tali voucher per l’acquisto di tablet. Strumenti utili per aiutarli a svolgere al meglio le attività didattiche in Dad e consentire loro di acquisire sempre più dimestichezza con le nuove “esigenze” digitali.

Oltre questi tablet, l’amministrazione ne aveva già consegnati oltre 300 agli istituti comprensivi della città che sono stati poi dati in comodato d’uso agli alunni che ne avevano necessità. “Siamo al fianco dei cittadini, ascoltando le loro necessità – aggiunge Giuseppe Giordano -. Il mondo della scuola poi merita un’attenzione particolare anche perchè i nostri studenti stanno subendo particolarmente questa emergenza. Abbiamo il dovere di mettere in campo ogni sforzo per garantire a tutti gli stessi diritti”.