San Giorgio a Cremano, torna il Festival del Fantastico: 14, 15 e 16 giugno a Villa Bruno

Il 14, 15 e 16 giugno a San Giorgio a Cremano (NA) torna il Fantasy Day, il Festival del Fantastico ad ingresso libero dalle 10 alle 22, organizzato dall’Associazione Culturale ALTANUR (nata a Napoli nel 1997), che si tiene ogni anno a Villa Bruno. Il Comune di San Giorgio a Cremano, molto attento alla Cultura e alla Creatività promuove il Festival da sempre. La manifestazione è, infatti, inclusa nel “Cartellone degli Eventi Metropolitani – San Giorgio M.A.G.I.E.”. Molte le collaborazioni importanti al Fantasy Day tra cui quella con la Douglas Edizioni e In Form of Art e con il KC Group che quest’anno ha dato un importante apporto per l’Area Asian.

Fantastici ospiti tra cui fumettisti, doppiatori, content creator, scrittori, sceneggiatori, crew di K-pop, artisti e tante associazioni di settore saranno nel bellissimo parco della Villa per un pubblico ogni anno sempre più numeroso. Il tema di quest’anno del Fantasy Day è Il Tempo, lo Spazio, l’Incognito declinato artisticamente dal maestro Marco Chiuchiarelli (In Form of Art) nell’immagine dell’evento.

Ospite d’onore Teo Bellia, doppiatore di Michael J.Fox in Ritorno al Futuro. Torna anche il Fantasy Day Film Festival diretto da Salvatore de Chiara. Grande attesa anche per il nuovo progetto della Douglas Edizioni rivolto agli autori emergenti. In tutti e tre i giorni del Fantasy Day presso lo stand della Douglas ci saranno due fasce orarie, 11 – 13 e 15 – 17 in cui aspiranti autori potranno proporre i loro lavori.

Ulteriore novità della Douglas è la presentazione del romanzo I Lazahar, in libreria a Novembre 2024. I due autori, Giuseppe Buonaguro e Maria Germano, sono stati mossi dal desiderio di far emergere l’anima esoterica ed alchemica della città. A discuterne con loro ci saranno, oltre ai responsabili della casa editrice, Salvatore Forte (Studioso di simbologia e presidente Ass. IVI Itinerari Video Interattivi), Giuseppe Germano (Università di Napoli ‘Federico II’), l’illustratrice Giulia Candela Verderese e Melanos, uno dei protagonisti del libro in carne e ossa.

“San Giorgio a Cremano ospita questo grande evento dal 2007, confermandosi anno dopo anno, una delle principali Fiere del Fantastico del Sud Italia e l’unica di tali dimensioni, ad ingresso gratuito – commenta il Sindaco Giorgio Zinno. Migliaia le persone che popolano Villa Bruno, in diverse location in cui si svolgeranno incontri, attività ludico ricreative, presentazioni di libri fantasy e tanto altro. Il Fantasy è volano culturale e di sviluppo anche dal punto di vista produttivo per la nostra città”.

Gli altri appuntamenti e le sezioni del Fantasy Day

-l’Area Harry Potter organizzata in collaborazione con le associazioni Costruttori di Mondi e Always Wands con installazioni, giochi, attività, cosplayer a tema e con la presenza di Massimo Battista, il più importante collezionista dei libri di Harry Potter;

– Festa Tanabata festa tradizionale giapponese conosciuta anche come Festa delle stelle innamorate

– Il Laboratorio Onigiri sulle polpette di riso triangolari giapponesi con Carlo ‘OJISAN’ Mele (chef e storiografo del ramen)

– Il Talk con il famosissimo Dentuto (illustratore – Lupin III)

– I Content Creator del momento tra cui La_Va_Lend e Paride The Pruld;

– l’incontro con Eva Serio, figlia d’arte e traduttrice de “Il Simbolismo dei Tarocchi”;

– la seconda edizione del Fantasy Day Film Festival, con la direzione artistica del regista Salvatore De Chiara, che premierà i migliori corti fantasy;

– l’Aperifantasy (tra gli ospiti la scrittrice Antonella Cilento e la doppiatrice Sara Vitagliano);

– Il Live Painting con il famoso fumettista e scultore Pasquale Qualano;

– l’Area Kids con giochi giganti e laboratori ludico – creativi a cura della Bottega delle Parole;

– l’Area Videgames con gli Arcadia Café. Attesissimo ospite Andrea Dresseno, docente all’Università di Bologna e presidente dell’Associazione IVIPRO, che si propone di diffondere le potenzialità divulgative e didattiche dei videogames;

– Le Connessioni tra Moda, Interpretazione e Creatività Visiva con i Purple Weebs & Pandography

– Il Talk su Akira Toriyama il Papà dei Manga a cura di Caverna Di Platone

– Il Talk con la famosa Cosplayer Shinorisu