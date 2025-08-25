San Giovanni a Teduccio, nuovo accesso alle spiagge. Manfredi: Sarà recuperato lo storico lungomare

“Oggi apriamo una strada pedonale di collegamento tra le due spiagge di San Giovanni e Napoli est, che attraversa la terrazza a mare dove i lavori cominceranno tra qualche mese. Il recupero del lungomare di San Giovanni è uno dei nostri obiettivi di consiliatura, e sarà garantito anche l’accesso libero alle spiagge”. Lo dichiara il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che questa mattina ha riaperto il collegamento pedonale tra via Boccaperti e vico I Marina che consente l’accesso diretto alla cosiddetta “spiaggia dei pescatori”, sul litorale di San Giovanni a Teduccio, zona est della città. “Questo mare – aggiunge Manfredi – è balneabile grazie al lavoro che abbiamo fatto e si vedono già tantissimi cittadini che nuotano. È una grande restituzione a San Giovanni, ma anche a tutta la città: riappropriarsi del proprio mare è una delle più grandi sfide di Napoli”. L’assessore Edoardo Cosenza, titolare delle deleghe alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile, spiega: “Vogliamo dare continuità a tutto il lungomare di San Giovanni, che da area post industriale può diventare un luogo bellissimo perché ha potenzialità molto grandi. Siamo nella zona dell’ex depuratore, chiuso da decenni, che diventerà una terrazza sul mare. Non c’è mai stata continuità tra via Boccaperti e la spiaggia di vico Marina, che è molto frequentata perché questo tratto di costa è balneabile. Il collegamento sarà importantissimo per i cittadini e per i turisti, ma anche per la sicurezza perché sarà consentito l’accesso ai mezzi di sicurezza e dei vigili del fuoco. Aprire questa strada significa avere una continuità fin quasi a Pietrarsa. Poi dovremo lavorare sull’ex fabbrica Corradini, ma stiamo ridando una grande dignità ad un luogo che può tornare ad essere splendido”.