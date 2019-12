San Gregorio Armeno, Mattia Santori entra nel presepe napoletano: una statuina per il leader delle Sardine  

E’ stata realizzata per la prima volta nel corso della trasmissione di Raitre “Agorà”, la statuina di Mattia Santori, leader delle Sardine, nata dall’estro del maestro presepista Marco Ferrigno, discendente della storica famiglia Ferrigno, che dal 1836 realizza presepi a via di San Gregorio Armeno, a Napoli. Ogni anno, con l’approssimarsi delle festività natalizie, nella rinomata via partenopea si attendono le creazioni dei maestri presepisti, tese a rispecchiare e rappresentare i cambiamenti della nostra società.