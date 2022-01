San Matteo, la pizza salernitana che fa impazzire New York

Questa è una storia di emigranti che hanno fatto fortuna con le doti tipiche degli italiani: inventiva, spirito di sacrificio, originalità. La Pizzeria San Matteo , a New York, è il capolavoro messo su dae dai suoi parenti. Lui, salernitano alla soglia dei 50 anni, nel 2010 decide di raggiungere i familiari emigrati anni prima nella Grande Mela. Un po’ per necessità, un po’ per spirito d’iniziativa decide di cambiare vita.