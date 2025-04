San Pietro a Majella: due giorni dedicati alla voce con “Vocalis”, Arbore premiato

La voce come strumento di cura, identità e consapevolezza. Con due giornate di studio intitolate ‘Vocalis’, il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli inaugura il progetto interuniversitario Pro-Ben, promosso dal Ministero dell’Universita’ e della Ricerca per sostenere il benessere psicofisico degli studenti attraverso attivita’ artistiche, espressive e motorie. L’iniziativa si terra’ il 15 e 16 aprile, con un programma che unisce la formazione musicale all’attenzione per la persona. Ad aprire i lavori sara’ il direttore Gaetano Panariello, con un intervento dedicato a Roberto De Simone di cui sara’ ricordata la pionieristica ricerca sulla vocalita’ popolare e colta. Tra i protagonisti, Enzo Avitabile, in dialogo con Ugo Cesari sulla voce come mezzo espressivo, Stefania Porcaro e Nico Paolillo con un focus sul fritto inspiratorio, Carlo Lomanto sullo scat, Giovanni Bortoluzzi sul canto armonico e Alberto Niero sul beat box. Il 16 aprile sara’ la volta di Silvana Noschese, Loretta Martinez, Jose’ Maria Lo Monaco, Angelo Giordano e Silvia Aprile, con interventi dedicati a falsetto, vocalita’ barocca, canto pop e uso corale della voce. Nel pomeriggio, spazio a ‘La Gatta Cenerentola: un personaggio, quattro vocalita”, con le testimonianze di Fausta Vetere, Valeria Baiano, Marina Bruno e Maria Grazia Schiavo, guidate da Emma Innicoli. Il momento clou del progetto si terra’ alle 17.30 nella Sala Scarlatti, con la consegna del Premio San Pietro a Majella a Renzo Arbore, “per aver interpretato e diffuso con straordinaria sensibilita’ artistica la melodia e la vocalita’ napoletana, rendendo onore alla tradizione musicale e alla cultura partenopea nel mondo”. “Consegnare il Premio San Pietro a Majella a Renzo Arbore non e’ solo un onore, e’ un atto di gratitudine verso un artista che ha saputo raccontare l’anima di Napoli con eleganza, ironia e profondita’ culturale. Arbore e’ un innovatore, un ambasciatore della nostra musica nel mondo, capace come pochi di trasformare la tradizione in racconto contemporaneo”, spiega il presidente Carla Ciccarelli. A seguire, il concerto di Gege’ Telesforo con ‘Big Mama Legacy Live 2025′, accompagnato da Giovanni Cutello, Christian Mascetta, Vittorio Solimene e Michele Santoleri. “Il 16 aprile sara’ una di quelle giornate da incorniciare – dice Telesforo – portare la mia musica al San Pietro a Majella e farlo accanto a Renzo, che ricevera’ un riconoscimento tanto meritato, e’ per me un onore e un privilegio”.