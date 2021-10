San Pietro a Majella e Federico II, tre giorni di mostre, spettacoli e convegni per il centenario della morte di Caruso

Dopo l’incontro al Conservatorio di Musica San Pietro a Majella con Placido Domingo, che ha aperto le celebrazioni per il centenario della morte di Enrico Caruso, dal 21 al 23 ottobre sono in programma diverse manifestazioni che si svolgeranno negli spazi del Conservatorio e in quelli dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

Giovedì 21, in Conservatorio alle ore 12, è prevista l’inaugurazione della mostra «Un soffio è la mia voce». Cantanti e scuole di canto a Napoli tra XVI e XIX secolo, curata da Tommasina Boccia, Cesare Corsi, Tiziana Grande e Luigi Sisto. L’esposizione ha il senso di un’avvincente ricognizione nelle scuole di canto dal XVI al XX secolo destinata a illustrare, attraverso i materiali della Biblioteca, dell’Archivio, del Museo del celebre istituto partenopeo, le vicende formative di un esercito canoro che invase l’Europa. Maestri e discenti “racconteranno” le loro vite attraverso un’attenta scelta di materiali documentari e iconografici in grado di ricostruire carriere memorabili tra insegnamento istituzionale e “privato”.

Nella stessa giornata (ore 15), dopo i saluti istituzionali del presidente Luigi Carbone e del direttore Carmine Santaniello e un breve momento musicale, inizierà il convegno Caruso 100 curato da Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione. Vi prenderanno parte studiosi internazionali di chiara fama, tra i quali Marino Niola, Massimo Fusillo, Johannes Streicher, Franco Fussi, Pasquale Scialò, Erik Mueggler, Anna Masecchia, Micha Hamel, Giuliana Muscio, Francesc Cortes, Michele Girardi. Il convegno interdisciplinare intende smantellare i molti luoghi comuni che circondano l’immagine del tenore e a sondare con scrupolo scientifico il “fenomeno” sotto tutte le angolature possibili, ri-formulando il giudizio critico sul “mito Caruso” in relazione alle sue molteplici sfaccettature: discografia, filmografia, fisiatria, media, costume ecc.

Alle ore 19.30 di giovedì 21, la Sala Scarlatti di San Pietro a Majella ospiterà lo spettacolo Caro Enrico… Lina Cavalieri racconta Caruso, tratto dal volume Ridi pagliaccio! di Francesco Canessa, con la regia di Riccardo Canessa.

Venerdì 22 ottobre, il convegno si sposterà in un altro contesto affascinante, ossia il Complesso dei SS. Marcellino e Festo della “Federico II” per la seconda e terza sessione, per poi concludersi l’indomani in Conservatorio, Sala Martucci. Il 22 sera alle 20 in Conservatorio, nella Sala Scarlatti, il pubblico potrà assistere alle proiezioni di un film storico con Enrico Caruso, My Cousin, girato dal grande tenore nel 1918 e proposto, per l’occasione, nella versione restaurata in 4K dalla Cineteca di Bologna (in collaborazione con il MoMA di New York) e con il commento musicale ideato da Daniele Furlati (pianoforte), François Laurent (chitarra) e Guido Sodo (voce e mandolino), e, in prima nazionale, al documentario Enrico Caruso – The Greatest Singer in the World di Giuliana Muscio.

L’accesso agli eventi serali, a ingresso gratuito, è possibile solo con green pass e previa prenotazione all’indirizzo eventi@sanpietroamajella.cloud

Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli

Università degli Studi di Napoli Federico II

CARUSO 100

convegno internazionale

direzione scientifica

Francesco Cotticelli

Paologiovanni Maione

giovedì 21 ottobre

Conservatorio di Musica San Pietro a Majella

Biblioteca, ore 12

“Un soffio è la mia voce”.

Cantanti e scuole di canto a Napoli tra XVI e XIX secolo

mostra a cura di Tommasina Boccia, Cesare Corsi, Tiziana Grande, Luigi Sisto

Conservatorio di Musica San Pietro a Majella

Sala Martucci, ore 15

saluti

Luigi Carbone presidente del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella

Carmine Santaniello direttore del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella

Marco Barletta (tenore)

Giuseppe Todisco (baritono)

Mandguit Plectrum Quartet

Ivano Pagliuso (chitarra)

Federico Maddaluno (mandolino)

Marco dell’Aversana (mandolino)

Oscar Di Lorenzo (mandola)

canzoni di E. De Curtis – L. Bovio, S. Cardillo – R. Cordiferro, F. Rèn – A. Pugliese

Presiede Paologiovanni Maione

Francesco Canessa Quei fischi mai fischiati, la fake news dell’insuccesso di Caruso al San Carlo

Massimo Fusillo – Serena Guarracino Corpi melodrammatici: Caruso come primo divo

Marino Niola Tra il mito della voce e la voce del mito

Franco Fussi Strategie acustiche di proiezione vocale nella voce di tenore tra Belcanto e Melodramma

Pasquale Scialò Qui dove il mare luccica: Caruso e la canzone napoletana

Anna Masecchia – Elena Correra Il restauro di My Cousin (Edward José, USA/1918)

Conservatorio di Musica San Pietro a Majella

Sala Scarlatti, ore 19.30

Caro Enrico… Lina Cavalieri racconta Caruso

liberamente tratto dal volume

Ridi pagliaccio! di Francesco Canessa

con Sabrina Picci

costumi Francesco Corcione

adattamento, regia e luci Riccardo Canessa

venerdì 22 ottobre

Università degli Studi di Napoli Federico II

Complesso dei SS. Marcellino e Festo, ore 9.30

saluti

Rita Mastrullo prorettrice dell’Università di Napoli Federico II e responsabile della Commissione F2 Cultura

Andrea Mazzucchi direttore del Dipartimento di Studi Umanistici – Università di Napoli Federico II

Presiede Francesco Cotticelli

Davide Montella Il secolo di Enrico Caruso: dal reale al virtuale (passando per Napoli e la tecnologia 3D)

Enrico Careri – Giorgio Ruberti Questioni di stile: Caruso tra opera, romanza e canzone napoletana

Jacopo Tomatis Caruso e la canzone all’italiana

Alessandro Bratus «He’s almost as good as Presley»: tracce di Caruso nei repertori della popular music

Antonio Caroccia – Roberto Giuliani Suoni e immagini di Caruso nella Discoteca di Stato

ore 15

presiede Anna Masecchia

Francesco Cotticelli – Loredana Palma Il caso Caruso nell’ambito delle migrazioni teatrali

Simona Frasca White Caruso! Black Caruso!! Chinese Caruso!!! Multiculturalismo e capitalizzazione della musica agli albori dell’industria discografica

Johannes Streicher Enrico Caruso e Leo Slezak, autoritrattisti e autobiografi, ovverosia Tenori da leggere (nei paesi di lingua tedesca)

Erik Mueggler Enrico Caruso and the ethics of virtual bodies in the botanical exploration of the Sino-Tibetan borderlands

Paologiovanni Maione Caruso a Cuba, dal romanzo all’opera

Micha Hamel Caruso a Cuba: storia inventata, verità universale!

Conservatorio di Musica San Pietro a Majella

Sala Scarlatti, ore 20.00

My Cousin (1918)

regia Edward José

con Enrico Caruso, Carolina White, William Ricciardi, Henry Leone, William Bray, Salvatore Fucito, Bruno Zirato

musica registrata di Daniele Furlati (pianoforte), François Laurent (chitarra) e Guido Sodo (voce e mandolino)

Restaurato in 4K da Cineteca di Bologna in collaborazione con MoMA – The Museum of Modern Art, BFI National Archive e Gosfil’mofond, presso il laboratorio L’Immagine Ritrovata.

Enrico-Caruso The Greatest Singer in the World

documentario di Giuliana Muscio

prodotto dal Ministero degli Affari Esteri e dalla Cooperazione Internazionale

introduzione alle proiezioni di

Giovanni Maria De Vita Direzione Generale degli Italiani all’Estero del MAECI

Gian Luca Farinelli direttore Cineteca di Bologna

sabato 23 ottobre

Conservatorio di Musica San Pietro a Majella

Sala Martucci, ore 9.30

Presiede Marta Columbro

Michele Girardi «Ho nel cuor nell’alma l’eco | della voce tua divina […] Ciccia al tondo con patate, | o Renà, Rodolfo e Mario, | o mio Johnson straordinario»: Caruso e Puccini, un amore a prima vista

Giuliana Muscio La stampa americana e Caruso

Francesc Cortes Caruso in Spagna: dalla scena al disco

Livio Marcaletti Enrico Caruso a Vienna tra pubblicistica e satira

Marco Pollaci La fortuna di Enrico Caruso nel Regno Unito: una ricostruzione attraverso i documenti di archivio e la stampa periodica dell’epoca

Maria Pia Pagani Caruso e il silenzio di d’Annunzio