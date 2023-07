San Sebastiano al Vesuvio: tra cinema, musica e teatro arrivano tanti ospiti nell’arena di Agorà

Nell’arena di Agorà San Sebastiano al Vesuvio arriva il pop-jazz di Nick The Nightfly ospite Simona Bencini, la comicità di Ciro Ceruti con il suo nuovo spettacolo in anteprima dal titolo, “Piccoli segreti di famiglia” e il grande cinema con tanti film italiani e internazionali: da “Rapito” di Marco Bellocchio, premiato con 7 Nastri d’Argento a “The whale”, protagonista il premio Oscar Brandan Frazer sino a “Gli spiriti dell’isola” con Colin Farrell, vincitore della Coppa Volpi 2022.

Dal pop-jazz di Nick The Nightfly 5tet con Simona Bencini alla comicità esilarante di Ciro Ceruti che debutta col suo nuovo spettacolo sino al grande cinema italiano e internazionale. Agorà San Sebastiano al Vesuvio ospita, mercoledì 5 luglio 2023 alle 21,15 al Parco Urbano di via Fellapane, Nick The Nightfly 5tet, feat. Simona Bencini, in Mr. Bacharach. Un viaggio in musica, dall’Italia a Parigi, dal Brasile agli States fino alla Scozia che racconta la storia artistica di questo versatile quintetto attraverso stili differenti – dal jazz al soul, dal pop alla musica lounge. In questa esibizione il quintetto presenterà uno spettacolo dedicato al compianto Burt Bacharach e ospiterà per l’occasione la straordinaria voce di Simona Bencini. Sul palco: Amedeo Ariano alla batteria, Francesco Puglisi basso, Jerry Popolo sax tenore, Claudio Colasazza pianoforte, Nick The Nightfly voce, Simona Bencini voce (Posto numerato euro 25 + prev. Posto non numerato euro 20+ prev.).

Il programma prosegue, giovedì 6 luglio 2023 ore 21,15, con il nuovo spettacolo “Piccoli segreti di famiglia” di e con Ciro Ceruti, in anteprima ad Agorà San Sebastiano (biglietto 13 euro + 2 prev. Posti numerati). Cosa sono i segreti? Un patrimonio personale che tutti vorrebbero violare. Culla di innumerevoli segreti è proprio la famiglia. In ogni famiglia dimorano segreti da non rivelare per nessun motivo. Ma il segreto vive di luce propria, è autonomo, libero e quando decide di venir fuori, non c’è verso di fermarlo. Sul palco anche Giovanni Allocca, Enzo Varone, Paco De Rosa, Serena Caputo, Gioia Miale, Simona Ceruti.

Agorà San Sebastiano al Vesuvio è anche grande cinema. Da programma, il 7 luglio, I tre moschettieri – D’Artagnan regia M. Bourboulon; 8 luglio film Il talento di Mr. Crocrodile regia J. Gordon, W. Speck; 9 luglio Rapito regia M. Bellocchio; 11 luglio The whale regia D. Aronofsky; 12 luglio Gli spiriti dell’isola, regia M. McDonagh e tanti altri.

“Agorà – San Sebastiano al Vesuvio II edizione”: film, concerti, teatro ed eventi dal 22 giugno al 3 settembre 2023 al Parco Urbano di via Panoramica. La manifestazione, nell’ambito della Rassegna del Verde 2023, è organizzata da Red Carpet in collaborazione con Sirioevents e Napoli Jazz Club e gode del sostegno del Comune di San Sebastiano al Vesuvio, Città Metropolitana di Napoli e Regione Campania.

PROGRAMMA

1 luglio: film “Il sol dell’avvenire” regia N. Moretti

2 luglio: evento Carlo Morelli

4 luglio: film “Il primo giorno della mia vita” regia P. Genovese

5 luglio: evento concerto “Nick The Nightfly 5et feat. Simona

Bencini”

6 luglio: evento spettacolo “Ciro Ceruti”

7 luglio: film “I tre moschettieri – D’Artagnan” regia M. Bourboulon

8 luglio: film “Il talento di Mr. Crocrodile” regia J. Gordon, W. Speck

9 luglio: film “Rapito” regia M. Bellocchio

11 luglio: film “The whale” regia D. Aronofsky

12 luglio: film “Gli spiriti dell’isola” regia M. McDonagh

13 luglio: evento Maurizio De Giovanni e Marco Zurzolo

14 luglio: film “Scordato” regia R. Papaleo

15 luglio: film “Tramite amicizia” regia A. Siani

16 luglio: film “Il ritorno di Casanova” regia G. Salvatores

18 luglio: film “Fast X” regia L. Leterrier

19 luglio: film ”La quattordicesima domenica del tempo ordinario” regia P.

Avati

20 luglio: evento spettacolo di Paolo Caiazzo

21 luglio: film “John Wick 4” regia C. Stahelski

22 luglio: film “Il gatto con gli stivali 2” regia J. Crawford

23 luglio: film “Dalìland” regia M. Harron

25 luglio: evento spettacolo “Ultimo Stadio” con Marco Lanzuise e

Salvatore Turco

26 luglio: film “Air” regia B. Affleck

27 luglio: evento concerto di “Joe Barbieri 4th” tratto da “Una storia vera

live tour 2023”

28 luglio film: “Non così vicino” regia M. Forster

29 luglio film: “DC League of Super-Pets” regia di J. Stern

30 luglio film: “Laggiù qualcuno di ama” regia M. Martone

