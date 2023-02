San Valentino, chi deve pagare il conto al primo appuntamento? Studio di time2play

Chi paga il conto al primo appuntamento? Una domanda controversa che, ancora oggi, non trova risposta definitiva. Anche le donne moderne, stimate e affermate, restano fermamente convinte dell’importanza dei ruoli sociali di genere: se lui non offre la cena con ogni probabilità non ci sarà un secondo incontro. Che si tratti di una pizza, un hamburger o di uno stellato, stando a un sondaggio pubblicato da time2play e condotto su 1000 partecipanti, a pagare per deliziare il palato della partner deve essere l’uomo. Ben il 61.1% degli uomini intervistati ha dichiarato di pagare o di aver pagato la prima uscita, contro il 3.8% delle donne. Ruoli sociali di genere che vengono confermati a meno che si tratti di coppie non tradizionali, dove il 61.5% di chi si definisce “non-binario” dichiara infatti di aver pagato a meta’ fin dal primo appuntamento.