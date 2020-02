San Valentino: Trovaprezzi.it, circa 115 euro la spesa prevista

Roma, 10 feb. (Labitalia) – Tanto attesa dai più romantici e un po’ meno gradita dai più anticonvenzionali, la festa degli innamorati divide gli animi degli italiani, tuttavia continua ad essere una tradizione ancora molto celebrata. Sentimentali o no, sta di fatto che San Valentino muove in Italia un giro d’affari notevole e, anno dopo anno, cresce anche il peso del web come canale scelto per la ricerca del regalo ideale. A confermarlo l’Osservatorio elaborato da Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi online leader in Italia, che mostra come gli italiani celebreranno quest’anno l’amore: dando uno sguardo alle intenzioni di acquisto in occasione del prossimo San Valentino si stima, già in queste settimane, una crescita del 18% rispetto a gennaio nelle categorie dedicate ai regali per lui e per lei.

Da quanto emerge dalle stime di Trovaprezzi.it, gli uomini possono dormire sonni sereni: le loro dolci metà sono già all’opera con la ricerca del regalo perfetto (fascia più attiva tra 25-44 anni). Le sneakers restano sempre una buona alternativa per stupire, e forse la più adatta se il proprio uomo ha uno stile casual e sportivo (si stima un +23% per questa categoria tra il 1° e il 14 febbraio rispetto al periodo precedente 18-31 gennaio, circa 345mila ricerche).

Si può spendere ad esempio circa 126 euro per un paio di Nike Air Max 97 al miglior prezzo su Trovaprezzi.it. Altrimenti un elettroutensile, come il trapano a colonna Bosch PBD 40 da 282,99 euro (+15% di ricerche, circa 145mila ricerche stimate nei primi 14 giorni di febbraio) solo nel caso in cui ci si accompagni ad un uomo tuttofare. Per gli indecisi, invece, una buona bottiglia di vino (+10%) è sempre gradita. Per un Ferrari maximum brut trento doc si potrebbe spendere su Trovaprezzi circa 17,50 euro e magari gustarla insieme durante una cena romantica preparata con le proprie mani.

Per il pubblico femminile non si possono certamente tralasciare i gioielli: i bracciali restano un evergreen, specie per la fascia 35-44 anni. La stima è del +57% di incremento per questo periodo (1 -14 febbraio rapportato al periodo precedente 18-31 gennaio) e il più desiderato è lo Swarovski Angelic al miglior prezzo di 105 euro. Gli accessori a una donna non bastano mai: scarpe (scelte da utenti nella fascia 25-34) e borse (preferite dagli over 55) sono sempre una valida opzione per stupire la propria amata.

La Luna bag di Borbonese, in tutte le sue diverse varianti di dimensione e colore, è sempre tra le più apprezzate e la si può trovare a partire da 85 euro; tra le scarpe da donna, invece, le Dr. Martens sono le più ricercate (a partire da 84 euro).

Ma se San Valentino è tradizione, non lo è sempre e per tutti allo stesso modo. Perché allora non sorprendere davvero? Si scopre così che sono i sextoys i prodotti più cercati dagli utenti tra i 35 e i 44 anni, con una stima di crescita del 10% rispetto al periodo precedente. Non mancano poi gli innamorati più tecnologici: gli smartwatch si confermano la scelta più valida (+23%, circa 49mila ricerche) e la più gettonata per i consumatori più giovani (25 e i 34 anni). Infine ci sono gli habitué dei classici profumi: da sempre il regalo più acquistato per questa ricorrenza e ad ogni età: quest’anno si stima una crescita del 36%.