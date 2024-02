San Valentino, un business dietro la festa più romantica dell’anno

ROMA (ITALPRESS) – Un vero e proprio business. Dietro San Valentino, la festa più romantica dell’anno ci sono anche tante occasioni per le aziende italiane, seppur il carovita morde e influirà sulle scelte degli innamorati. I cioccolatini si confermano il dono romantico più gettonato dagli italiani. Saranno scelti dal 37% di chi farà un regalo. Seguono i prodotti di profumeria, gli accessori di gioielleria e i fiori.

Al quinto posto, grazie alla spinta dei saldi invernali, prodotti e accessori moda, scelti da 2 innamorati su 10. Seguono vacanze e pacchetti di attività di coppia e prodotti o servizi di cosmetica e benessere.

“San Valentino resiste, nonostante ci sia una importante fascia di popolazione che fatica a venir fuori da un lungo periodo d’inflazione e caro-vita”, commenta Giancarlo Banchieri, Vicepresidente di Confesercenti e Presidente di Fiepet, l’associazione di categoria dei pubblici esercizi aderenti alla confederazione.

La cena al ristorante rimane il modo preferito di festeggiare San Valentino. Questo 14 febbraio saranno circa 6 su 10 a celebrare la Festa degli innamorati, per un budget medio di 85 euro a persona. Un valore in crescita di 14 euro rispetto allo scorso anno, ma a trainare – per quasi la metà dell’incremento – è l’inflazione. E l’aumento dei prezzi pesa sulle scelte degli innamorati, anche a tavola: una cena romantica su cinque, quest’anno, sarà preparata a casa per contenere i costi, secondo un sondaggio su oltre mille consumatori condotto da IPSOS per Confesercenti.

abr/gtr