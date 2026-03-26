Sana alimentazione, la chef Maria Russo protagonista della conviviale Lilt

“Maria Russo non ha stelle, Maria Russo è una stella». Con queste parole il presidente della LILT di Napoli Adolfo Gallipoli D’Errico ha presentato al Rosolino Club la chef, volto noto della tv, autrice del menù ideato per la conviviale dedicata alla sana alimentazione, realizzato insieme al prestigioso team culinario del noto locale di via Partenope”.

L’incontro ha visto protagonisti i vertici e i componenti degli organismi dell’ente di volontariato oncologico, insieme a una rappresentanza dell’Istituto Alberghiero “A. Esposito Ferraioli” di Napoli, alla vigilia dell’evento clou della Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica: “A Tavola con la LILT”, che si terrà a via Gorizia nella sede dell’Istituto guidato dalla preside Rita Pagano.

Il menù, tipicamente mediterraneo e ispirato ai principi della sana alimentazione, comprendeva: baccalà e verdure pastellate, spaghetti e friarielli, zuppetta di seppie e polipetti, fragole al naturale e semifreddo fondente al pistacchio e mandorle.

La conviviale è stata l’occasione, in piena Settimana nazionale per la prevenzione oncologica, per fare il punto sulle attività dell’ente e rilanciare, attraverso i media, la cultura della prevenzione a tavola, questa volta in chiave partenopea.