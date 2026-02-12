Sanchez contro Meloni, per Madrid pre-vertice Ue “divisivo”

Alden Biesen, 12 feb. (askanews) – Scontro tra il premier spagnolo, Pedro Sánchez, e la premier italiana Giorgia Meloni, a causa del pre-vertice informale sulla competitività e la semplificazione amministrativa dell’Ue, che si è tenuto oggi tra 19 Stati membri e la Commissione europea, immediatamente prima del “ritiro” dei leader dei Ventisette nel castello belga di Alden Biesen.

La notizia è riportata oggi dal quotidiano spagnolo “El Pais”, secondo cui Sánchez non è stato invitato al pre-vertice, organizzato da Italia, Germania e Belgio, perché in precedenza i rappresentanti del governo spagnolo, contattati dagli organizzatori, avevano dichiarato “di non ritenere opportuno tenere riunioni preliminari che escludessero alcuni paesi”.