Sanchez in aree colpite da Leonardo: “Cautela, arriva altra tempesta”

In arrivo Marta, colpirà con venti e piogge intense

Roma, 6 feb. (askanews) – Il premier spagnolo Pedro Sanchez, in visita nelle zone colpite dall’alluvione in Andalusia, ha chiesto ai residenti di avere “pazienza” e di rimanere “calmi”, mentre dopo Leonardo è attesa una nuova e pericolosa tempesta, battezzata Marta, nella Penisola iberica sabato.In Spagna, le conseguenze della tempesta Leonardo rimangono più visibili nella regione autonoma dell’Andalusia, sud del Paese: fiumi in piena, campi allagati e 8.000 persone evacuate.Visitando la zona in elicottero intorno a mezzogiorno, vicino a Cadice, Sanchez si è detto “devastato nel vedere tutta questa pioggia incessante”. “Ci aspettano giorni difficili, con l’arrivo di un nuovo fronte, un’altra tempesta. Stiamo vivendo condizioni meteorologiche molto sfavorevoli, molto pericolose e molto delicate, ed è per questo che vorrei semplicemente rivolgere due appelli: primo, a mantenere la calma, secondo, a esercitare cautela e, se me lo permettete, a tutti i cittadini di chiedere informazioni ai servizi di emergenza”.Le eccezionali precipitazioni portate da Leonardo da martedì nella Penisola iberica hanno causato almeno un morto in Portogallo, mentre una donna risulta ancora dispersa nel sud della Spagna.Secondo l’agenzia meteorologica spagnola (Aemet), sabato sono previste “piogge molto intense”, in particolare in Andalusia e ciò “probabilmente provocherà ulteriori inondazioni, alluvioni improvvise e frane”.Secondo la protezione civile portoghese, Marta “porterà forti piogge, in particolare da venerdì notte a sabato”, con “raffiche fino a 100 km/h”.