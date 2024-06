Sanchez riceve Erdogan a Madrid, elogi per posizione ferma su Gaza

“Spero altri prendano esempio per il riconoscimento della Palestina”

Roma, 13 giu. (askanews) – Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha ricevuto a Madrid il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Erdogan ha elogiato Sanchez per la sua ferma posizione sulla guerra di Gaza, dopo che il leader spagnolo ha criticato apertamente Israele.”La decisione della Spagna di riconoscere la Palestina è molto importante. Spero sinceramente che questo atteggiamento della Spagna costituisca un esempio per altri paesi che non hanno ancora riconosciuto la Palestina”, ha detto Erdogan durante la conferenza stampa congiunta con Sanchez.