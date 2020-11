SanChip Innovation è la migliore startup al femminile, premio speciale AXA/Angels4Women

Milano, 30 nov. (Adnkronos/Labitalia) – Un chip miniaturizzato gestibile da remoto, e in grado di monitorare lo stato di usura del lubrificante dei macchinari industriali, causa del 75% dei guasti all’interno di essi. E’ quanto ha ideato SanChip Innovation, la cui co-founder è Denise Pezzuoli, insieme a Leonardo Mattioli e Marco Cozzolino. E proprio a SanChip Innovation, in occasione della decima edizione del Premio Gaetano Marzotto, la startup competition di riferimento per l’ecosistema dell’innovazione italiana, il Gruppo assicurativo AXA Italia ha assegnato il premio speciale AXA/Angels4Women per la migliore startup al femminile. SanChip Innovation, avrà ora la possibilità di essere accompagnata in un percorso di incubazione di eccellenza del valore di 50.000 euro presso Impact Hub Milano.