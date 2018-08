Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha abbandonato la trasmissione televisiva “L’Aria che Tira” su La7 dopo aver ricevuto in diretta una telefonata con la quale gli è stato comunicato il trasporto in ospedale della moglie, la senatrice di Forza Italia, Sandra Lonardo. L’ex presidente del consiglio regionale della Campania è stata infatti ricoverata all’ospedale Rummo di Benevento dove sarà sottoposta ad operazione per la rottura del braccio sinistro causata da una caduta in casa.