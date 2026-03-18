Sandro Cuomo presidente della sezione di Napoli dell’Associazione nazionale atleti olimpici

Comincia una nuova avventura per Sandro Cuomo che succede a Marco Lobasso nella guida della sezione di Napoli della Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia. All’unanimità nei saloni della sede del Coni Campania è stato scelto lo spadista campione olimpico ai Giochi di Atlanta 1996, anche alla presenza della campionessa paralimpica Imma Cerasuolo che ha guidato la sezione napoletana prima di essere eletta nel Consiglio Nazionale, sotto l’egida della presidente Novella Calligaris. “Non vedo l’ora di cominciare perché c’è tanto lavoro da fare per dare maggiore visibilità alla Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri d’Italia”, ha detto Cuomo. “Ho promosso un programma ambizioso che non vedo l’ora di concretizzare, partendo dall’incrementare la base sociale per dare maggiore peso specifico all’associazione. Sarà fondamentale inoltre stringere relazioni per condividere con gli enti pubblici la diffusione dei nostri obiettivi. Infine, vorrei che si concentrassero risorse sulla “dual career” per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro agli atleti al termine del loro percorso agonistico”, ha aggiunto Sandro Cuomo, Hall of Fame della scherma internazionale, che nel suo operato sarà affiancato dal neo eletto consigliere Antonio Iannaccone e da Diego Mola, rinnovato anche per questo mandato. L’Anaoai, associazione benemerita del Coni, è apolitica, e ha come missione quella di riunire gli atleti e le atlete che hanno indossato la maglia azzurra gareggiando nelle rappresentative nazionali delle discipline sportive riconosciute dal Coni.