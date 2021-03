Sandro Fucito eletto coordinatore della Federazione di Napoli di Sinistra Italiana

L’assemblea provinciale di Sinistra Italiana della Federazione di Napoli ha eletto quale coordinatore Sandro Fucito, presidente del Consiglio comunale. Oggi Fucito, con una delegazione di Sinistra Italiana, informa una nota, “si e’ recato a rappresentare piena solidarieta’ al sindaco di Brusciano, Giuseppe Montanile, in seguito alle dimissioni dei consiglieri che hanno causato lo scioglimento del Consiglio comunale”. “Circostanza singolare – si afferma nella nota di Sinistra Italiana – non solo per il grave momento pandemico ma perche’ le stesse intervengono pochi giorni dopo il riconoscimento della scorta al sindaco, conseguente ai riscontri degli inquirenti sui sabotaggi di settori del malaffare all’azione amministrativa rivolta al ripristino di legalita’ e tutela dell’interesse pubblico generale”. “Ricostruire una forza politica popolare, radicale nei contenuti, unitaria a difesa dei principi costituzionali” : questi i principi ispiratori del neoeletto coordinatore. ” Massima attenzione a Brusciano per l’affermazione dei principi della buona amministrazione e della legalita’ contro gli interessi del malaffare. Sosterremo Montanile perche’ torni sindaco tra alcuni mesi, nell’interesse della cittadinanza di Brusciano e dell’intero comprensorio” aggiunge Fucito.