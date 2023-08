Sandro Panizza commissario straordinario del gruppo Eurovita

Eurovita ed Eurovita Holding comunicano che, a seguito delle dimissioni dalla carica di Alessandro Santoliquido, l’Ivass nomina Sandro Panizza commissario per l’amministrazione straordinariadi Eurovita ed Eurovita Holding e Cristiano del Torre quale componente dei relativi Comitati di Sorveglianza, in sostituzione proprio di Panizza. L’attività assicurativa prosegue regolarmente. Santoliquido assumerà la carica di direttore generale di Cronos, la newco creata da Allianz, Generali, Intesa Sanpaolo Vita, Poste Vita, Unipol per rilevare le polizze di Eurovita.