Sangalli: consumi e fiducia in aumento, ora rafforzare crescita

Roma, 22 gen. (askanews) – “Il risveglio dei consumi durante il Black Friday, il Natale e l’avvio dei saldi è certamente un segnale positivo che conferma il recupero della fiducia. Per rendere la crescita più robusta è necessario continuare a ridurre le tasse su famiglie e imprese, semplificare la burocrazia e creare migliori condizioni per la partecipazione di giovani e donne al mercato del lavoro”. Così il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha commenta i risultati dell congiuntura elaborata dall’Ufficio studi della vonfederazione.