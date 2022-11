Sangiuliano a Napoli: Qui potenzialità enormi. Manfredi: Con il ministro rapporto fattivo

“Bisogna lavorare per rendere attrattivo il sud. Napoli ha potenzialità enormi, qui dovrebbero venire a vivere gli stranieri”. Lo dice il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ospite della seconda edizione di CasaCorriere Festival, appuntamento organizzato al Palazzo Reale di Napoli per festeggiare i 25 anni di vita del Corriere del Mezzogiorno. “Qui abbiamo una cosa drammatica – afferma Sangiuliano -: io ho insegnato fino a poco fa alla Luiss e tanti ragazzi meridionali, vedendo un professore meridionale, hanno chiesto di fare la tesi con me. Tanti giovani bravi, preparati che però non progettano in futuro un ritorno nel loro territorio. Ragazzi calabresi, lucani che sono stati a Londra a Milano e ora nessuno pensa di tornare nella propria terra. Perché questo? Perché loro ritenevano che in questi posti ci fosse una qualità della vita diversa. Rendere attrattivo il sud lo si fa con la lotta per la legalità e contro le mafie e ogni forma di prepotenza. Faccio appello alla gentilezza e alla cortesia delle persone. E poi serve il riscatto culturale e infrastrutturale del Mezzogiorno”.

“Sono molto tifoso del Napoli, è la mia squadra del cuore. Quando ero ragazzo avevo più tempo per seguirla, adesso un po’ di meno per la mia attività professionale e ora per questo nuovo impegno. Però l’attenzione c’è sempre e ci sarà sempre”. Così il neo ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervistato sulla sua passione per il Napoli a margine della seconda edizione di CasaCorriere Festival.

Incontro con il sindaco

“C’è un rapporto molto cordiale e fattivo con il ministro Sangiuliano e ci vedremo a breve proprio per ragionare su cose operative che noi dobbiamo fare. La cultura per Napoli è determinante ed è uno dei suoi grandi fattori identitari e di sviluppo della città”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine di Casa Corriere al via oggi a Palazzo Reale a Napoli, alla quale partecipa il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano