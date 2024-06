Sangiuliano “Impegnati per la cultura a Bari”

BARI (ITALPRESS) – “Io conosco benissimo la Puglia, perché l’ho frequentata a lungo. Bari è la mia seconda città, dopo Napoli, ho anche fatto il direttore di Telebari e ho diretto il quotidiano Roma e la sua redazione barese. Conosco benissimo il territorio e le sue aspettative. È una città di nobilissima tradizione culturale e il ministero della Cultura come mai in passato è impegnato per la cultura in questa città. Abbiamo reso il Castello Svevo di Bari museo autonomo, il che significa più risorse, maggiore capacità di spesa, efficienza nella gestione e un direttore dedicato. Siamo anche impegnati sul Petruzzelli, per il quale abbiamo fatto uno stanziamento dedicato, ma sono tante le iniziative che noi stiamo prendendo in questo territorio, molto articolate e molto dense perché crediamo in una cultura vera e autentica, libera in questo territorio”. Lo ha affermato questa mattina a Bari il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, intervenendo a supporto del candidato sindaco del centrodestra Fabio Romito in una visita nel corso della quale si è recato anche al Castello Svevo e al teatro Petruzzelli.

