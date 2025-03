Sangiuliano ospite a Salerno del ciclo di incontri Abitatori del tempo con il suo “Trump, la rivincita”

Ultimo appuntamento di “Abitatori del tempo. L’impegno civile della letteratura”, il ciclo di incontri organizzato dalla Delia Agenzia Letteraria e dall’Associazione Culturale Mare Sole e Cultura, in collaborazione con la Camera di commercio di Salerno e la Fondazione Carisal, che offre l’occasione per riflettere sui cambiamenti del nostro tempo e sui molteplici linguaggi per raccontarli.

Lunedì 17 marzo, alle ore 18, presso la Sala Convegni del Museo Diocesano (Largo Plebiscito, 12 – Salerno) Gennaro Sangiuliano presenta “Trump. La rivincita” Mondadori. Giornalista e scrittore, autore di numerosi libri di svari incarichi ha ricoperto quello di vicedirettore di «Libero» e del Tg1 e direttore del Tg2. Dal 2022 al 2024 è stato ministro della Cultura. Dialogano con l’autore Edmondo Cirielli e Tino Iannuzzi. Modera Oreste Lo Pomo, Direttore Tg3 Campania.

La sua vittoria – per la seconda volta – ha spiazzato un po’ tutti: mass media, esperti di sondaggi, intellettuali, politologi. Ma l’America è la terra dove può accadere l’impensabile. E così nel novembre 2024 Donald Trump è stato rieletto presidente degli Stati Uniti dopo l’interruzione di un mandato, secondo uomo nella storia a riuscirci. Un caso di «resurrezione politica» più unico che raro, di sicuro emblematico. Ma chi è davvero Trump? Per rispondere occorre partire da lontano. In questa edizione aggiornata della sua biografia Gennaro Sangiuliano offre il racconto, senza sconti e pregiudizi, delle vicissitudini personali, imprenditoriali e politiche di Donald Trump, dalle origini familiari fino alla seconda vittoria alle elezioni presidenziali: la storia di un uomo in grado di cogliere come pochi altri il senso del suo tempo. Una vicenda in cui l’unica certezza è che «The Donald» saprà ancora stupirci.