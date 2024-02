Sangiuliano: Per i musei italiani passi da gigante, ho avuto i complimenti dalla direttrice del Louvre

“I musei italiani sono radicalmente cambiati in termini di qualità, non solo per merito mio, anche il mio predecessore ha fatto delle cose interessanti. Oggi Pompei, che aveva avuto momenti di degrado, è un fiorire. Il Museo archeologico di Napoli, ma anche i piccoli musei come Tarquinia, Chiusi, Pontecagnano, Altamura, sono dei gioielli”. Lo ha sottolineato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo a “Forum in Masseria” al panel “Identità nazionale e storia attraverso la cultura”. “Ho incontrato la direttrice del Louvre, con la quale ho un piccolo contenzioso perché ci devono restituire 7 vasi trafugati, e mi ha detto che i musei italiani hanno fatto passi enormi”.

“Ho portato da 40 a 60 i musei autonomi perché credo allo strumento dell’autonomia. L’autonomia che si costruirà da un punto di vista normativo noi l’abbiamo già fatta e ha dato dei buoni risultati – ha affermato il ministro della Cultura -, grazie all’autonomia, i musei del sud Italia hanno ribaltato lo schema: oggi il Man, il Museo archeologico nazionale di Napoli, Capodimonte, il Parco di Pompei ma anche il Museo di Reggio Calabria sono dei gioielli di efficienza, di pulizia e organizzazione”. Questo perché, aggiunge il ministro, “l’autonomia significa più risorse, una managerialità nella gestione e la capacità di spendere immediatamente le risorse economiche”. Ogni museo, afferma “ricorda noi da dove veniamo e chi siamo, ma sono anche una straordinaria occasione di rappresentazione della nazione italiana e di sviluppo. Noi siamo un unicum, abbiamo cose che altri non hanno e che sono risultati di questa storia millenaria”.

Le sfide entro il 2027? “Lavoriamo per raddoppiare Brera, per raddoppiare gli Uffizi, per raddoppiare il Museo Archeologico nazionale di Napoli, ma anche tanta cultura diffusa sul territorio” ha detto ancora Sangiuliano. “Dico sempre a me stesso che se sarò riuscito a completare il progetto del Reale albergo dei Poveri a Napoli, una cosa immensa, se sarò riuscito a raddoppiare gli Uffizi, Brera e a fare altri importanti interventi, con dedizione e umiltà, mi posso ritenere più che soddisfatto”, ha aggiunto Sangiuliano, precisando che “ci sono altri due progetti, il Museo della Shoah e il Museo del Ricordo che vorremmo fare a Roma, nella zona di Piazza del Popolo”.