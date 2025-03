Sanità 4.0, l’Ia entra in sala operatoria: chirurgia vascolare più sicura per i pazienti

L’introduzione dei sistemi di monitoraggio dei parametri emodinamici del paziente potenziati da algoritmi di intelligenza artificiale e’ una svolta in sala operatoria, sia per gli interventi di chirurgia generale, che soprattutto per quelli di chirurgia vascolare, piu’ a rischio di instabilita’ emodinamica. Gli anestesisti, oltre a controllare sul monitor l’andamento dei parametri del paziente, vengono allertati dall’Intelligenza artificiale (IA) e guidati nella strategia mirata alla correzione di eventuali problemi che possono insorgere nel corso di un intervento per aneurisma aortico o di disostruzione delle carotidi. “Nell’ambito del monitoraggio in sala operatoria – ricorda il dottor Andrea Russo, docente a contratto di anestesiologia all’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore, responsabile della UOS di Anestesia in chirurgia pancreatica di Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS, nella UOC Anestesia delle Chirurgie Generali e dei Trapianti diretta dalla professoressa Paola Aceto, afferente al Dipartimento Scienze dell’emergenza, anestesiologiche e della rianimazione, diretto dal professor Massimo Antonelli – da qualche anno sono state introdotte nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale. Si tratta di software intelligenti, in grado di intercettare un possibile problema in arrivo e di creare dei percorsi decisionali, basati sull’acquisizione di alcuni dati, riguardanti l’emodinamica. Questi strumenti di monitoraggio potenziati con l’IA, ad esempio, riescono a riconoscere in anticipo le variazioni della pressione arteriosa che sono correlate alla maggior parte degli eventi avversi che possono verificarsi sia in sala operatoria, che nell’immediato post-operatorio. L’introduzione di queste macchine in sala operatoria permette agli anestesisti di essere piu’ adeguati nella gestione di alcune situazioni potenzialmente rischiose, che possono verificarsi nel corso degli interventi di chirurgia maggiore, come in quelli di chirurgia vascolare, come ad esempio per aneurisma dell’aorta e per disostruzione della carotide”.