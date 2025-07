Sanità 4.0, si sperimenta l’ambulanza smart: oltre il 5G e con la realtà aumentata 

Conclusa “con successo” a Pisa la sperimentazione dell’ambulanza smart, oltre il 5 g e con la realtà aumentata. Lo rende noto il Cnr pisano presso la cui area di ricerca si è svolto il trial dell’Use Case 8 – ‘Smart ambulance’, nell’ambito del progetto europeo TrialsNet coordinato da Ericsson Italia e finanziato dalla Commissione europea attraverso il programma Horizon-JU-SNS-2022. All’ideazione e alla realizzazione del progetto ha collaborato l’Istituto di fisiologia clinica del Cnr di Pisa. Il trial, si spiega, ha messo al centro un’infrastruttura di rete avanzata, basata su tecnologie beyond 5G, in grado di garantire connettività ultraveloce, stabile ed efficiente anche in mobilità e in aree remote. “Un vero e proprio abilitatore chiave per la medicina di emergenza del futuro, in grado trasformare l’ambulanza in un nodo intelligente, interconnesso e perfettamente integrato nel sistema sanitario – spiega il Cnr -. L’infrastruttura sperimentata consente la trasmissione in tempo reale di video, immagini diagnostiche e grandi volumi di dati clinici a bassissima latenza. A bordo dell’ambulanza, grazie all’integrazione di dispositivi audio-video di nuova generazione e visori in realtà aumentata e virtuale, l’operatore può collaborare in tempo reale con lo specialista a distanza, migliorando la qualità e la tempestività dell’assistenza al paziente già durante il trasporto. Durante il trial sono stati inoltre testati strumenti diagnostici avanzati per le patologie cardiologiche, dimostrando come le reti oltre il 5G possano abilitare nuove modalità di intervento clinico in scenari di emergenza”. Con questa sperimentazione, dichiara il Cnr, “Pisa consolida la sua vocazione di città laboratorio per le reti di nuova generazione, aprendo la strada a scenari in cui l’infrastruttura di rete diventa il vero fattore abilitante per applicazioni avanzate di sanità digitale e per servizi innovativi a supporto dei cittadini”. Il progetto nasce da una collaborazione interdisciplinare che ha visto insieme Ericsson Research, Tim, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, Fondazione Monasterio. Al progetto ha anche collaborato la Pubblica Assistenza di Pisa.