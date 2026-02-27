Sanità 4.0, un algoritmo di deep learning individua anomalie cerebrali nei feti

Un’ecografia effettuata nel primo trimestre di gravidanza puo’ gia’ raccontare molto sulla salute del cervello del feto. Un team internazionale, coordinato dal professor Tullio Ghi, ordinario di Ginecologia e Ostetricia dell’universita’ Cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore Uoc Ostetricia e Patologia Ostetrica della fondazione policlinico Gemelli Irccs, e dal dottor Luca Boldrini, ricercatore Diagnostica per Immagini e Radioterapia dell’universita’ Cattolica del Sacro Cuore e Responsabile Uos Radioterapia a fasci esterni Mr guidata, fondazione policlinico universitario A. Gemelli Irccs, che ha coinvolto 10 centri di medicina fetale, ha sviluppato un algoritmo di deep learning in grado di analizzare automaticamente la regione posteriore del cervello fetale nelle ecografie effettuate tra 11 e 14 settimane di gravidanza, individuando con precisione i casi di spina bifida aperta (Osb) e di malformazione di Dandy-Walker, tra le piu’ impegnative anomalie congenite del sistema nervoso centrale.

“L’individuazione precoce di queste condizioni – commenta il professor Ghi – consente di inviare tempestivamente le pazienti presso un centro di riferimento di medicina fetale per offrire loro un piu’ accurato inquadramento diagnostico e un adeguato counseling entro la fine del I trimestre. Questo e’ di particolare importanza per la spina bifida aperta che oggi e’ suscettibile di terapia chirurgica prenatale in utero con notevoli miglioramenti degli esiti clinici. Una diagnosi ecografica piu’ precoce consente di pianificare una presa in carico individualizzata del bambino, eseguire esami approfonditi (test genetici e Rmn) e selezionare accuratamente i casi che possono beneficiare”. “Lo studio ha analizzato retrospettivamente 251 immagini ecografiche del cervello fetale al I trimestre: 150 casi normali e 101 con anomalie – ricorda Alessandra Familiari, professore associato di Ginecologia e Ostetricia all’universita’ Cattolica, Uoc di Patologia Ostetrica del policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, co-Pi e primo nome dello studio -. Le immagini sono state utilizzate per ‘insegnare’ all’algoritmo a riconoscere queste anomalie nella regione cerebrale di interesse. Mai prima d’ora l’intelligenza artificiale era stata impiegata con successo nello studio ecografico dell’anatomia fetale a un’epoca di gravidanza cosi’ precoce. In ragione del suo potenziale innovativo di questo progetto lo studio e’ stato selezionato dal ministero della Salute come meritevole di finanziamento tra i bandi della ricerca finalizzata 2022″.