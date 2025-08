Sanità 4,0, all’Ospedale Moscati di Avellino sistema robotizzato per gestire i farmaci

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, torna all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino per visitare l’impianto di informatizzazione della logistica del farmaco che consente di gestire in modo automatizzato, tracciato ed efficiente tutto il ciclo del farmaco, dall’acquisto alla somministrazione. De Luca è atteso alla Città ospedaliera domani, martedì 5 agosto, alle 10. Dopo aver visionato il sistema robotizzato, realizzato nell’Unità operativa di Farmacia, il governatore è atteso in aula magna (primo piano, settore B) per un saluto al personale aziendale. All’incontro saranno presenti il direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema sanitario regionale, Antonio Postiglione, e il direttore generale dell’Azienda Moscati Renato Pizzuti.