Sanità 4,0, prevedere la sindrome di Rett grazie all’intelligenza artificiale

L’impiego dell’intelligenza artificiale per la previsione dell’insorgenza dei sintomi e la variabilità fenotipica nella sindrome di Rett, rara patologia neurologica dello sviluppo. E’ quanto prevede un progetto di studio per il quale l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese (Aous) ha ricevuto un finanziamento di 1 milione di euro, che sarà suddiviso tra i centri partecipanti. Il progetto, spiega una nota, è coordinato dalla professoressa Alessandra Renieri, direttore della Genetica medica. “Il progetto – sottolinea Renieri – sottoposto al ministero della Salute in un bando del Pnrr, è risultato primo nella sezione malattie rare ed è stato finanziato con 1 milione di euro. Il coordinamento è realizzato a Siena e sono coinvolti anche l’Istituto superiore di sanità, l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Cnr e l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Associazione oasi Maria SS. Onlus” di Troina”. Renieri spiega che “gli obiettivi principali sono tre. Il primo è la caratterizzazione fenotipica delle prime fasi della malattia, utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale in modo da sviluppare uno strumento digitale che riconosca automaticamente i neonati con sospetta sindrome di Rett, sulla base di schemi atipici di movimenti ed espressioni facciali nei primi sei mesi di vita. Il secondo obiettivo – aggiunge – è l’identificazione delle caratteristiche molecolari cerebrali precoci della Rett nel modello murino, che ci permetteranno di capire meglio i meccanismi di malattia anche a fini terapeutici. Infine il terzo obiettivo è l’identificazione di varianti genetiche, in aggiunta al gene Mecp2, che influenzano la variabilità della gravità della malattia che si estende da una disabilità grave a forme di autismo”.