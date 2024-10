Sanità: a Napoli 78° Congresso Siaarti, attesi 3mila anestesisti per i 90 anni della società

Dal 10 al 12 ottobre 2024, la Mostra d’Oltremare di Napoli sarà la sede del 78esimo Congresso nazionale Icare della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti). Si tratta del più importante appuntamento annuale per gli anestesisti e rianimatori italiani, con 3mila partecipanti attesi tra medici, esperti, veterinari, altri operatori sanitari ed espositori, nel 90esimo anno dalla fondazione della società scientifica. Come sottolineato dal presidente Siaarti Antonino Giarratano, «questo congresso è pensato come un momento di incontro tra le eccellenze cliniche e scientifiche italiane che, assieme, producono le ‘buone pratiche cliniche’ che sono alla base del progresso del nostro sistema sanitario. Un’occasione per confrontarsi sulle nuove sfide della nostra disciplina, ma anche per formarsi e aggiornarsi sulle più recenti innovazioni in anestesiologia, medicina perioperatoria e dell’emergenza, terapia intensiva e terapia del dolore». La 78esima edizione del congresso si distingue «per la sua ampiezza e innovazione, e per il suo impegno a sostenere la buona pratica clinica e la ricerca». L’evento prevede 130 sessioni parallele, di cui 18 sponsorizzate, distribuite in 7 vendite. Oltre all’ampio spazio espositivo di 867 metri quadrati e 72 espositori, ci saranno 30 sessioni nell’Area Talk-Village, con discussioni su temi rilevanti per la pratica clinica. «La facoltà di quest’anno è di altissimo livello – afferma il responsabile del Comitato congressi Siaarti, Antonio Corcione – con esperti italiani e internazionali che ci permetteranno di discutere delle sfide attuali e future. Abbiamo progettato percorsi di ‘Learning Tracks’ per far sì che tutti i partecipanti possano incontrarsi e ascoltare esperti di varie discipline, favorendo un dibattito interdisciplinare».