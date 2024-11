Sanità: al Fatebenefratelli di Benevento un nuovo laser ad olmio

L’Ospedale Sacro Cuore di Gesù di Benevento è dotato di un nuovo Laser ad olmio di ultima generazione. «Si tratta – spiega il responsabile dell’UO di Urologia, dottor Aniello Russo – di una nuova tecnologia che consente di migliorare l’offerta per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna. Il Fatebenefratelli di Benevento – aggiunge Russo – è fra i centri in Campania con maggiore esperienza nel trattamento mini-invasivo per la patologia prostatica benigna. Sono stati, infatti, trattati numerosi pazienti con le metodiche di GREEN LASER e REZUM. Il nuovo laser consentirà di ridurre ulteriormente i tempi di degenza (2-3 giorni) e di recupero post operatorio». «L’enucleazione dell’adenoma prostatico con la nuova tecnologia è indicata anche in pazienti anziani e con patologie concomitanti per le quali – prosegue il primario – si assumono antiaggreganti ed anticoagulanti». La sua utilizzazione può essere estesa anche alle patologie uretero-renali per pazienti affetti da calcolosi dell’apparato urinario. Inoltre, è previsto il suo impiego per il trattamento delle stenosi uretrali e per l’ablazione dei tumori delle altre vie urinarie. «Un ringraziamento al Superiore del Fatebenefratelli di Benevento fra Lorenzo Antonio Gamos, ed alle direzioni sanitarie ed amministrativa per il supporto necessario a rendere più performanti le nostre prestazioni medico-sanitarie a vantaggio dei degenti» conclude il dottor Russo.